وجه الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، مساء اليوم السبت، بتعليق الدراسة بكافة المحافظات في جميع قطاعات التعليم غدا الأحد، بسبب حالة الطقس التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت إمارة منطقة عسير، أن قرار تعليق الدراسة سيشمل جميع مدارس التعليم العام والعالي.
وأضافت أن قرار تعليق الدراسة جاء بناءً على الحالة المطرية في عموم المنطقة، وتقارير الأرصاد، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.وفق “أخبار 24”.
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