ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء التأهل إلى دوري جميل للمحترفين الموسم المقبل إثر فوزه اليوم السبت على نظيره أحد بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 29 من دوري الدرجة الأولى.
وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى النقطة 49 ليحسم تأهله رسمياً إلى دوري جميل الموسم المقبل.
وسينتظر فريق أحد الجولة المقبلة من دوري الدرجة الأولى ليحسم تأهله هو الآخر رسميا إلى دوري جميل للمحترفين حيث يحتاج إلى التعادل فقط.وفق “أخبار 24”.
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