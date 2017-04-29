علمت مصادر أن لاعب وسط الهلال المعار لفريق التعاون عبدالمحيد السواط الذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه الحالي توجها بهدفه الرائع في دوري أبطال آسيا للأندية أمام فريق لوكوماتيف الأوزبكي والتي تعادل بها التعاون 4-4، أصبح خارج اهتمامات أصحاب القرار في النادي الملكي الجماهيري للموسم المقبل ولن يعود اللاعب لصفوف الفريق الكروي الاول بعد الرؤية الفنية الخاصة من المدير الفني رامون دياز الذي افصح لجهازه المساعد واداريي الفريق الاول عدم حاجته للاعب الموسم المقبل وبالتالي امام الهلال خياران اما تجديد عقد اعارته مع التعاون او المخالصة المالية معه لينتقل بموجبها لنادي آخر كون عقده مع الهلال مستمر لثلاث أعوام، وجاءت نظرة دياز الفنية بأن اللاعب غير مناسب للفريق الأول ولن يخدم الفريق، ويسعى الهلاليون للاستفادة المالية من عقد انتقاله لأحد الاندية لبروز موهبته بشكل لافت لاعب لايزال وصغر سنه.وفق “الرياض”.
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