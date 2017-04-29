اختارت إدارة نادي الهلال العاصمة القطرية الدوحة، لاستضافة مباراة الفريق الأول في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا، وذلك في حال وضعته القرعة أمام فريق استقلال خوزستـــان الإيراني، بالنظر إلى أن المباريات السعودية الإيرانية في البطولة القارية تقام على أراضٍ محايدة، بحسب القرار الآسيوي الصادر في مطلع عام 2016.
في المقابل، اختارت إدارة الهلال ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، لاحتضان مباراة الفريق في دور الـ16، في حال وضعته القرعة أمام فريق لخويا القطري.
ويتصدر فريق الهلال ترتيــــب المجموعة الرابعة، برصيد تسع نقاط، وضمن تأهله إلى الدور المقبل، وبات بحاجة إلى نقطة التعـــادل مــن لقـاء الجولة الأخيرة أمام فريق الريان القطري، يوم الثامن من مايو المقبل في الدوحة، ليتمسك بصدارة المجموعة.
وقالت لـ”الرياضية” مصادر خاصة، إن لاعبـــي الهــلال أبلغــــوا الإدارة بمعاناتهم مــن أرضيــــة ملعب مجمع السلطان قابوس ببوشــــر في العاصمـــة العمانيـــة مسقط، بعد لقاءين أمـام بيـــروزي الإيراني ضمـــن المجمــوعـــــة الرابعـــــــة، وهو ما جعــــل الإدارة تقــــرر اختيار الملاعب القطرية، في حال وقوع الفريق أمام استقلال خوزستان الإيراني، والذي يبدو قريباً مــــن التأهـــل ثانيـــاً عن المجموعة الثانية.
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