تعرض طبيب سوداني للدغة ثعبان سام أثناء نومه مساء أمس الجمعة بمقر سكنه بقرية دراويش بحصاة قحطان جنوب محافظة القويعية، ما استدعى نقله لمسافة 230 كلم حتى مستشفى القويعية العام.
واستنجد الطبيب بأحد المواطنين الذي حضر على الفور وقام بنقل الطبيب لمركز صحي حصاة، كون مركز قرية دراويش لا يوجد به أي كادر طبي آخر غير الطبيب المصاب.
وأوضح المواطن أنه تم تقديم بعض الإسعافات الأولية للطبيب بمركز الحصاة، ومن ثم طلب منه نقله على وجه السرعة لمستشفى القويعية لإنقاذ حياته، مبيناً أنه تمكن من إيصال الطبيب للمستشفى حيث تم تقديم العلاجات اللازمة له وتنويمه، مشيراً إلى أن حالته غير مستقرة.
وطالب المواطن وزارة الصحة بضرورة توفير كادر طبي بمركز صحي دراويش التي يسكنها نحو 10 آلاف نسمة، مبيناً أن الطبيب السوداني يعمل وحده بالمركز ويقوم بكافة المهام الطبية والتمريضية، وأن بقية العاملين بالمركز إداريون وعمال.وفق “أخبار 24”.
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