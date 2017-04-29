تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع فيديو نشره أحد المواطنين لعامل نيبالي، أفاد خلاله بأنه لم يُصرف راتبه منذ 6 أشهر، حيث تواصلت الوزارة مع جهة عمله، وتبين لها أن هناك 10 عمال آخرين لم يحصلوا على رواتبهم.
وقال مدير فرع الوزارة بمنطقة عسير حمد المري إن مفتشي الوزارة راجعوا مؤسسة المقاولات التي يعمل بها الوافد، وتم التأكد من صحة ما ورد في الفيديو، مضيفاً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه تم استدعاء صاحب المؤسسة وإلزامه بسداد الأجور المتأخرة لهؤلاء العمال.
وأبان أنه تم تحرير محضر بالواقعة، كما تم إلزام صاحب المؤسسة بتوفير الغذاء للعمال، لافتاً إلى أن فرع الوزارة سيتابع الأمر لحين التحقق من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها.
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