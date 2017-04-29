يفتتح مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج المكلف الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد غداً , فعاليات أسبوع التوعية المعلوماتي الذي تنظمه كلية هندسة وعلوم الحاسب تحت شعار ” تثقف تأمن ” ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.
وأوضح عميد كلية هندسة وعلوم الحاسب الدكتور محمد الشمري أن فعاليات هذا الأسبوع تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول الجرائم الإلكترونية وكيفية مواجهتها والأهتمام في الحماية والخصوصية لدى مستخدمي التقنية ، إضافة إلى توعية المجتمع حول مخاطر وعقوبات نشر الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأبان وكيل الكلية المشرف العام على فعاليات أسبوع التوعية المعلوماتي الدكتور عبدالعزيز الداعج أن برنامج الفعاليات يشتمل على إقامة العديد من الندوات وحلقات النقاش والمحاضرات التي تناقش موضوعات مهمة تلامس احتياجات واهتمامات المجتمع من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية منها : تطور الإنترنت في المملكة وأبرز مخاطر الجرائم المعلوماتية ، والأمن الإلكتروني ، والتحقق من المصدر ومكافحة الجرائم المعلوماتية من الجانب الشرعي ، والحماية والخصوصية ونظرة عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة على بعض الجهات الحكومية في المملكة ، ونظرة قانونية على الجرائم المعلوماتية في المملكة ، ودور منسوبي جامعة الأمير سطّام بن عبدالعزيز في مكافحة الجرائم المعلوماتية والتصدي للهجمات الإلكترونية ، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين من مركز الأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية ، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، ومعهد الإدارة العامة ، وعمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد ، ووحدة التوعية الفكرية بالجامعة .
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إنطلاق فعاليات أسبوع التوعية المعلوماتي في جامعة الأمير سطام بالخرج غداً
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
يفتتح مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج المكلف الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد غداً , فعاليات أسبوع التوعية المعلوماتي الذي تنظمه كلية هندسة وعلوم الحاسب تحت شعار ” تثقف تأمن ” ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.
يفتتح مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج المكلف الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد غداً , فعاليات أسبوع التوعية المعلوماتي الذي تنظمه كلية هندسة وعلوم الحاسب تحت شعار ” تثقف تأمن ” ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.
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