شهدت مكة المكرمة وضواحيها هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة صباح اليوم السبت، فيما تساقطت الأمطار وزخات البرد على قرى ومراكز محافظة الطائف منذ ساعات الصباح الباكر.
ووثَّق ناشطون هطول أمطار غزيرة على جنوب العاصمة المقدسة، تزامنت مع صواعق رعدية قوية، مصحوبة برياح سطحية نشطة.
وفي الطائف، هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز العاند وعشيرة وأبو عشر والقرشيات والعطيف والسالمية والعدل وأم الدوم، سالت على أثرها الأودية والشعاب في عدد من المناطق، فيما ضربت صاعقة رعيدة قوية بعض أبراج الاتصالات أعلى قمة جبل دكا في حي الشفا بالطائف؛ ما أدى إلى انقطاع الشبكة.
ودفعت الأجواء الماطرة الأهالي إلى الخروج من منازلهم في الصباح الباكر لمشاهدة زخَّات المطر قبل شروق الشمس التي حجبتها السحب الرُكامية الممطرة.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يشهد اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة بنشاط للرياح السطحية، على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة.
وفق “أخبار 24”.
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