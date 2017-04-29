قال رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، إنه سيتم إطلاق التأشيرة السياحية قريبا، مبينا أنها ستكون مركزة على الدول المميزة والسياح المميزين (في إشارة للدول المتقدمة ورعاياها المقتدرين ماليا).
وأوضح الأمير سلطان في تصريحات لتلفزيون “العربية” على هامش “معرض السفر العربي” المنعقد في دبي مؤخرا، أن الهيئة أسست خلال الأعوام الماضية قاعدة تنظيمية وبرامج قروض بدأت هذا العام.
وقال إن المنظومة السياحية في المملكة تشهد تطورا في مجالات عدة، وسيتم استلام 6 متاحف جديدة هذا العام، وسيتم طرح مناقصات 7 متاحف جديدة يليها 8 متاحف خلال هذا العام.
وأشار إلى أن تمويل المشاريع السياحية والفندقية الذي أقرته الحكومة مؤخرا من خلال وزارة المالية بمبلغ 2.7 مليار ريال، سيستهدف مرافق الإيواء في المدن التي تقل عن مليون نسمة، وأنه سيتم الإعلان قريبا عن أول أربعة مشاريع يتم تمويلها.وفق “أخبار 24”.
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