احتفلت الشركة السعودية للكهرباء بتخريج دفعة جديدة من خريجي معهد غازي القصيبي بعد أن أنهوا برامج التدريب الخاصة بهم، وذلك في حفل كبير نظمته الشركة بناديها في الدمام، وذلك بحضور الأستاذ عصام البيات عضو مجلس الإدارة، والمهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من أسر الخريجين.
المهندس زياد الشيحة أشاد في كلمته بمستوى الخريجين العالي مؤكداً أن ما وصلوا إليه لم يأت من فراغ، ولكن بعد تعب وجهد كبير منهم وبجهود نخبة من المدربين والمعلمين المخلصين، الذين يقومون بتنفيذ مهام عملهم على أكمل وجه، وهو ما حفز الخريجين على التفاني أثناء دراستهم لنهل العلم والخبرات منهم لكي يكونوا عند حسن ظن وطنهم بهم، كما ثمّن حضور الأبناء والأمهات لحفل التخرج، مشيداً بدورهم في دعم مسيرة أبنائهم التعليمية والمهنية ودفعهم نحو التفوق والنجاح، وصولاً إلى مرحلة التخرج وانخراطهم في ميادين العمل، بأكبر شركة للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الشيحة وجه خلال كلمته عدد من الرسائل للخريجين وطالبهم بضرورة أن يكون التميز منهج حياة لهم، ونبههم بأهمية التقيد بإجراءات الأمن والسلامة، كسِمة رئيسة يتميز بها موظف السعودية للكهرباء، التي تعتبر الكادر البشري لديها هو الأغلى والأهم في خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية.
وفي مشهد نال على استحسان الحضور قام المهندس زياد الشيحة بمشاركة الخريجين في أداء عدد من الرقصات من الفلكلور الشعبي للمنطقة الشرقية جرياً على عادة أهالي الساحل الشرقي في استقبال العائدين من رحلة البحر الشاقة والطويلة.
في ختام الحفل قام عضو مجلس الإدارة عصام البيات والرئيس التنفيذي المهندس زياد الشيحة بتكريم المتفوقين والخريجين وتسليمهم شهادات التخرج ودروع وهدايا التفوق.
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