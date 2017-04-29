ضاعفت شركة اتحاد اتصالات موبايلي، أرصدة عملائِها خلال إجازة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر أبريل الحالي وذلك من بحصول مشتركي “مسبق الدفع” بشكل حصري على رصيد إضافي مجاني عند شحنهم، بدءًا من بداية إجازة نهاية الأسبوع ولمدة ثلاثة أيَّام، وبمضاعفةٍ تَصِلُ إلى “400 %”.
من جهتِه أكد مدير عام تنفيذي الاتصالات التسويقية المكلّف أن ما قدّمته “موبايلي” لعملائِها في إجازة نهاية الأسبوع، يأتي حرصًا منها على تلبية احتياجات مشتركيها ولمواكبة تطلعاتهم.
وقال: قد جاء العرض مميزًا وذلك بحصول المشترك عند شحن رصيده بـ”20″ ريال، على “50 %” من الرصيد الإضافي المجاني، وعند شحنه بـ”50″ ريال قد حصل على “100 %” من الرصيد الإضافي المجاني، وعند شحنه بـ”100″ ريال قد حصل على “200 %”، وعند شحنه بمبلغ “150” ريالًا قد حصل على “300 %” من الرصيد الإضافي المجاني.
كما قد حصل عند شحنه بمبلغ “300” ريال، على “400 %” من الرصيد الإضافي المجاني، وسحيظى العملاء الذين استفادوا من عرض الرصيد المجاني بصلاحيةٍ للاستخدام خلال سبعة أيام من وقت الشحن، ويمكن استخدام الرصيد المجاني في المكالمات الصوتية داخل شبكة موبايلي وللرسائل النصية داخل الشبكة وللإنترنت.
يُذكر أنَّ شركة “موبايلي” قدّمت مؤخرًا عرضَ مُضاعفة البيانات وإتاحة الدقائق المجانية والرسائل النصية بشكلٍ مجاني، لمدة ثلاثة أشهر مع باقات “واجد” المفوترة الجديدة، ويأتي ذلك تأكيدًا لاهتمام الشركة بتلبية رغبات عملائها وإضافة أفضل العروض التي تتماشى مع تطلُّعاتِهم.
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