بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، تطلق الجامعة العربية المفتوحة يوم الأحد المقبل الدورة التدريبية المتخصصة في “بناء مهارات القيادة والريادة في العمل الأهلي” للكوادر الشابة من السيدات في المملكة العربية السعودية، وذلك بالشراكة مع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية.
وتستمر الدورة التدريبية المتخصصة في “بناء مهارات القيادة والريادة في العمل الأهلي” للكوادرالشابة من النساء في السعودية لمدة أربع أيام ويحتضنها مقر مركز الجامعة العربية المفتوحة بالرياض في حطين في الفترة من 30 إبريل إلى 4 مايو 2017م، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات القيادية والإدارية لدى السيدات في المملكة العربية السعودية لتأهيلهن لتولي مناصب قيادية في إدارات القطاعات التي ينتمين لها (الحكومية والخاصة).
وتأتي دورة “إعــداد وتدريب القيادات” التي تقدمها الشبكة العربية للمنظمات الأهلية ضمن أنشطة “البرنامج العربي لتدريب وإعداد القادة”، لتمكين الحاصلين عليها من اكتساب مهارات القيادة الشخصية والمهنية وتعزيز مهارات إدارة المشاريع (عمليات وأدوات الإدارة) واستراتيجيات عملية الإشراف والمتابعة والدراسة، وإجراءات الإدارة المالية والتطبيق العملي للتخطيط للمشروعات وتقديمها لجهات التمويل.
يذكر أن برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” يعمل في مجال التنمية على المستوى الدولي من خلال شراكة فاعلة مع المنظمات الأممية والإنمائية الدولية والإقليمية والوطنية، والهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، حيث أسهم “أجفند” منذ إنشائه في دعم وتمويل 1466 مشروعاً في عدد من الدول النامية.
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