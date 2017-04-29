أنهى الاستاذ/ مشاري علي القرني دورة تنمية مهارات اخصائي الموارد البشرية التي عقدت في مركز فكر الاعمال للتدريب بالريـــاض،
صحيفة الخرج اليوم الإلكترونية تبارك له هذا الإنجاز، سائلين الله عز وجل له مزيداً من التميز والنجاح .
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مشاري القرني ينهي دورة اخصائي الموارد البشرية
مشاري القرني ينهي دورة اخصائي الموارد البشرية
الخرج اليوم - سعود الحربي :
أنهى الاستاذ/ مشاري علي القرني دورة تنمية مهارات اخصائي الموارد البشرية التي عقدت في مركز فكر الاعمال للتدريب بالريـــاض،
أنهى الاستاذ/ مشاري علي القرني دورة تنمية مهارات اخصائي الموارد البشرية التي عقدت في مركز فكر الاعمال للتدريب بالريـــاض،
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