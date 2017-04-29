أصر أمين عام المجلس التنفيذي بنادي الأهلي ، ” خالد أبوراشد ” على بقاء الرمز الأمير خالد بن عبدالله مع الملكي وعدم ابتعاده عن الوسط الرياضي،كاشفا بأن ما يثار عن استقالة إدارة أحمد المرزوقي ورحيل المدرب السويسري كريستيان جروس مجرد اشاعات فقط.
وحمل المحامي والمستشار القانوني ، جميع الأهلاويين ما حدث هذا الموسم ،مؤكدا بأن وجود المدرب البرتغالي جوزيه جوميز أثرا سلبا على بداية الملكي إضافة إلى عدة عوامل أخرى.
قال خالد أبوراشد في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” رحيل السويسري كريستيان جروس عن النادي الأهلي قبل نهاية الموسم إشاعة،وإدارة الملكي بقيادة أحمد المرزوقي المنتخبة مستمرة وما يشاع عن رحيلها غير صحيح”.
أضاف ” الكل يتحمّل ما حصل للفريق هذا الموسم،ووجود جوزيه جوميز أثر على الفريق سلبياً بداية الموسم بالإضافة إلى عدّة عوامل أخرى،وأمامنا بطولة غالية ” كأس خادم الحرمين الشريفين “، والبطولة الآسيوية هدفنا في النسخة الحالية”.
أشار : ” دور المجلس التنفيذي في النادي الأهلي يكمن في دعم إدارة النادي ومكاشفتها بأخطاءها والتشاور لتصحيح الأخطاء،ورمز الأهلي الأمير خالد بن عبدالله مستمر في دعم الكيان ولن يبتعد وهو دائماً قريب من النادي وداعم له وكل ما أثير حوله غير صحيح ومجرد اشاعات فقط”.وفق “أخبار 24”.
ختم خالد أبوراشد ،قائلاً : ” أستغرب مطالبة الجماهير برحيل إدارة الأهلي وهم يعلمون أن الإدارة البديلة لن تباشر مهامها قبل شهر ويكون الموسم انتهى،ولم يثبت رحيل المدرب جروس رسمياً وسيتم تقييمه نهاية الموسم ولم نفاوض أنجوس أو أولاريو كوزمين”.
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