بارك الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، إلى فريق الناشئين بعد تحقيقه لبطولة الدوري السعودي للناشئين إثر فوزه على الرائد بنتيجة 5 ـ 1، مقدما شكره إلى منصور الثواب، عضو شرف النصر، ولكل من دعم هذا الفريق.
وغرد كحيلان من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر: “ألف مبروك بطولة دوري الناشئين مبروك لجمهور العالمي والشكر للجهازين الفني والإداري واللاعبين، شكرا خاصا للأخ منصور الثواب وجميع من ساهم في دعمهم”.
هذا وحسم نادي النصر لقب الدوري الممتاز للناشئين 2016-2017 قبل جولة من نهايته.وفق “النادى”.
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