استقرت الإدارة الأهلاوية على منح الجهاز بقيادة السويسري كريستيان جروس فرصة جدية حتى نهاية الموسم الحالي.
وكشفت المصادر أن إدارة أحمد المرزوقي لا تفكر في إحداث أي تغييرات إدارية أو فنية في الوقت الحالي، واستمرار الأجهزة كافة حتى نهاية الموسم، رغبة منها في استقرار الفريق اضافة الى عدم ايجاد مدرب مناسب يستطيع أن يقود كتيبة الملكي في الوقت الراهن لاسيما وأن الموسم على وشك الانتهاء وأن وجود مدرب جديد يحتاج الى فترة من الاعداد والانسجام معه.
وأستبعدت المصادر أن يكون الشرط الجزائي والذي يقدر بـ ٣ ملايين دولار هو العائق لرحيل جروس إلا أن مسيري النادي مصرون على تأجيل أي تغييرات حتى نهاية الموسم واعطاء العجوز السويسري الفرصة لتعويض النتائج والمستويات الغير مرضية من أجل إنقاذ موسم الفريق، وعدم خسارة البطاقة المؤهلة في دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.وفق “عين اليوم”.
الأسباب:
١: استقرار الفريق فنياً.
٢: عدم ايجاد مدرب مناسب.
٣- اقتراب موعد نهاية الموسم.
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