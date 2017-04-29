حسم نادي النصر لقب الدوري الممتاز للناشئين 2016-2017 قبل جولة من نهايته حيث أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين وجاءت نتائجها كالتالي:
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – النصر ( 55 نقطة )
2 – الاتحاد ( 50 نقطة )
3 – الأهلي ( 48 نقطة )
4 – الهلال ( 46 نقطة )
5 – الاتفاق ( 25 نقطة )
6 – الشباب ( 25 نقطة )
7 – هجر ( 23 نقطة )
8 – القادسية ( 23 نقطة )
9 – الفتح ( 20 نقطة )
10 – الرائد ( 16 نقطة )
11 – التعاون ( 15 نقطة )
12 – عرعر ( 13 نقطة )
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