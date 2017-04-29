اتهم مواطن إدارة مستشفى ظهران الجنوب العام بمنطقة عسير بعدم قبولها استقبال حالة ابنته الحامل بتوأم، التي راجعت المستشفى وهي تعاني من نزيف حاد، بحجة عدم وجود طبيب نساء وتوليد، إلى جانب رفضها تأمين سيارة إسعاف لنقلها إلى محافظة أخرى.
وقال المواطن حمد الوادعي، وفقاً لصحيفة “الوطن”، إنه اضطر إلى إرسال ابنته مع شقيقها إلى مستشفى آخر في منطقة نجران، لافتاً إلى أنهما تعرضا لحادث في الطريق، ما أدى إلى خسارة ابنته لجنينين توأم.
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي بصحة عسير سعيد النقير، أن صحة المنطقة شكّلت لجنة للتحقيق في شكوى المواطن ضد مستشفى ظهران الجنوب، واتضح أن المريضة أحضرت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى لمعاناتها من نزيف مهبلي، وبعد تشخيص الحالة من قبل طبيب الطوارئ تبين أن لديها حالة إجهاض، وتحتاج إلى متابعة بقسم الطوارئ.
وأشار إلى أنه بسبب عدم وجود أخصائي نساء وولادة بمستشفى ظهران الجنوب، تطلّب الأمر إرسال فاكس إلى مستشفى سراه عبيدة لتحويل الحالة له، إلا أن والد المريضة لم يمهل الموظفين لاستكمال الإجراءات، فغادر المستشفى دون علم الفريق الطبي بقسم الطوارئ.
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