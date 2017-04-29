تفاعلت إحدى الحاضرات للأمسية الشعرية للأمير سعود بن عبدالله والتي أقيمت أمس (الجمعة) على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، مع إحدى قصائده بإطلاق “زغرودة”؛ ليصاحبها ضجيج كبير وأصوات ضحكات عالية، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بين مغردي “تويتر”.
وأظهر مقطع فيديو متداول للأمسية الشعرية، احتفاء إحدى الحاضرات بقصيدة للأمير سعود بن عبدالله وإطلاقها “زغرودة” بصوت مرتفع؛ ليضطر الأمير للتوقف للحظات قليلة، ويدخل الحضور في نوبة ضحك مرتفعة، قبل أن يبدأ الأمير مجدداً في استكمال القصيدة وسط تصفيقٍ حار من الحضور.
وأثارت “الزغرودة” ردود فعل متباينة بين متناقلي المقطع؛ حيث أعرب بعضهم عن تخوفه من فعاليات الترفيه، فيما اعتبر آخرون أن الأمر طبيعي وتعبير من الحاضرة عن إعجابها بإحدى قصائد الأمير.
وفق “أخبار 24”.
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