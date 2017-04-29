رصد مواطنون بمحافظة الأفلاج وجود أنواع سامة من الثعابين مثل الكوبرا والصل وأم جنيب بالقرب من منازلهم، فيما تمكن أحد المواطنين بمدينة الأحمر من قتل ثعبان صل أسود تجاوز طوله 160سم.
وأوضح المواطن ويدعى مسفر الدوسري وفقاً لـ”الرياض”، أنه تفاجأ بثعبان الصل الأسود وهو يحاول التسلل والدخول لمنزل أحد المواطنين؛ ليبادر في التعامل معه سريعاَ وقتله في الحال.
بدورهم أبدى مواطنون قلقهم من انتشار مثل هذه الأنواع من الثعابين خلال الفترة الحالية، داعين الجهات المعنية إلى المساهمة معهم في إيجاد حلول للتصدي لتسلل بعضها إلى منازل المواطنين.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج