وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على علاج الرقيب أول مطلق العصيمي بأحد مستشفيات ألمانيا، بعد معاناته من ورم مخاطي في الجهة اليسرى من وجهه منذ 6 أعوام.
وأجرى العصيمي، وفقاً لـ”سبق”، عدداً من العمليات بمدينة الملك فهد الطبية، وبأحد المستشفيات المتخصصة بأمريكا، غير أنه لم يُشف من المرض، فيما أوصت مدينة الملك فهد الطبية مؤخراً بعلاجه خارج المملكة، لعدم توافر أي علاج له بالداخل.
وكان العصيمي قد ناشد خادم الحرمين علاجه بمستشفى متخصص؛ بعدما ظلت معاناته تزداد يوماً بعد يوم.
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