كشفت المديرية العامة للدفاع المدني في طريف حقيقة مقطع الفيديو المتداول لعملية تدريب فرضي نفذت في ثانوية محمد بن عبدالوهاب، مؤكدة أن الأخطاء التي شابت العملية غير مقبولة وأن التدريب تم بهدف معالجة مثل تلك المواقف.
وكان مقطع فيديو قد وثّق قيام رجلين من الدفاع المدني بمحاولة تثبيت شخص مصاب في مبنى شهد دخاناً كثيفاً جراء حريق على حاملة، إلا أن عملية تثبيت الشخص المصاب شابها بعض الارتباك في حمله بطريقة سليمة.
وأوضح مدني طريب أن المقطع المتداول هو تمرين فرضي، والهدف منه الوقوف على مثل هذه الأخطاء غير المقبولة ومعالجتها بالتدريب.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج