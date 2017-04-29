أكد محكومون بالقصاص في أحد سجون المملكة أن سبب وصولهم للسجون وارتكابهم للجرائم هو انحرافهم في فترة الشباب عن الطريق الصحيح، وانجرارهم إلى مسار الانحراف والطيش.
وقدم أحدهم وهو يتحدث بحرقة في برنامج “ما لم تر” على قناة “MBC”، نصيحة للشباب بالابتعاد عن المسكرات والمخدرات، مؤكداً أن نهاية متعاطيها ستكون بين جدران السجون.
في حين أكد آخر أنه قضى أربعة وعشرين عاماً في السجن؛ بسبب ابتعاده في بداية حياته عن الاستقامة، داعياً الشباب إلى الاعتبار والاتعاظ بالمصير الذي آل إليه.وفق “أخبار 24”.
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