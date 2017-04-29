يؤم المصلين مساء اليوم لصلاة العشاء بجامع عبدالعزيز العسكر بحي غرناطة بمحافظة الخرج القارئ زايد العطية إمام جامع فهد الحسين بمدينة الرياض .
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صلاة العشاء بإمامه القارئ العطية بجامع العسكر بغرناطة
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