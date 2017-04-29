تفاعل مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع صور تم تداولها تُظهر معلما يعمل وكيلا لإحدى المدارس في بريدة يقوم بتضميد جراح أحد الطلاب تعرض لإصابة في قدمه.
وأظهرت صور المتداولة وكيل مدرسة “ثانوية المتنبي” في بريدة، ويُدعى فهد التويجري، وهو يقوم بتضميد جرح لأحد طلاب المدرسة الذي تعرض لإصابة في قدمه.
وتفاعل المغردون مع الصورة بشكل كبير، واصفين عمله بأنه رسالة أبوية من معلم وتربوي لجميع العاملين بالحقل التعليمي.وفق “أخبار 24”.
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