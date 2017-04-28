رحب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة بمبادرة المكالمات المجانية التي أطلقتها شركة الاتصالات السعودية بمناسبة الأوامر الملكية الأخيرة، مؤكداً أن العملاء يريدون المزيد.
وقال السواحة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم (الجمعة): “المكالمات المجانية خطوة جميلة من @STC_KSA بمناسبة الأوامر الملكية، وننتظر مبادرة كل شركاء الوطن، نثمن الجهود، ونؤكد بأن العميل يريد المزيد”.
وكانت شركة الاتصالات السعودية قد أعلنت مساء أمس الخميس عن منح عملاء المفوتر ومسبق الدفع إمكانية إجراء مكالمات مجاناً داخل وخارج الشبكة، وذلك من الساعة 12 بعد منتصف ليل الجمعة حتى نهاية يوم السبت الساعة 11:59م، تماشياً مع الأوامر الملكية الأخيرة وعودة البدلات لموظفي الدولة.وفق “أخبار 24”.
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