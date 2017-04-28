نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساء اليوم (الجمعة) ما أُشيع على مواقع التواصل المختلفة، عن إيقاف الصرف لبرنامج السيارات لذوي الإعاقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية خالد أبا الخيل، أنه تم صرف الشيكات لجميع مستفيدي المرحلة الأولى والتي بلغت أكثر من 5000 مستفيد.
يُذكر أن التنظيم الخاص بمنح ذوي الإعاقة الحركية يقضي بمنح من تنطبق عليهم الشروط، مقابلاً مالياً قدره 150 ألف ريال بدلاً من تأمين السيارات التي كانت مخصصة لاحتياجات ذوي الإعاقة.وفق “أخبار 24”.
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