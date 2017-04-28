أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الموعد المتوقع لزيارته للمملكة، موضحاً أن مسؤولي البيت الأبيض يجرون محادثات مع المسؤولين في المملكة بشأن الزيارة.
وأوضح أن الزيارة ستكون في منتصف شهر مايو القادم، وقد يشمل برنامج الزيارة، بحسب “رويترز”، دولاً أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وقد تكون المنطقة كذلك هي أولى وجهات ترامب الخارجية منذ توليه مهام الرئاسة، كما يُتوقع أن يمثل بلاده في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستُعقد في العاصمة البلجيكية نهاية مايو القادم.
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