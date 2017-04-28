تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط فتاة من جنسية عربية تستخدم موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” في ترويج الحشيش المخدر والمسكر، في واقعة تُعد الأولى من نوعها.
جاء ذلك في تغريدة للمديرية عبر حسابها بموقع “تويتر” مساء اليوم (الجمعة) قالت فيها: “ضبطت مكافحة المخدرات بالرياض على مروجة من جنسية عربية تعرض فيديوهات للحشيش المخدر والمسكر والحبوب المحظورة عبر برنامج السناب”.
ونشرت المديرية صوراً للمضبوطات التي كانت بحوزتها من حبوب مخدرة وزجاجات المسكر وصوراً من مقاطع الفيديو التي كانت تقوم بعرضها للترويج لسمومها.وفق “أخبار 24”.
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