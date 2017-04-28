أظهر مقطع فيديو تجمهر عدد كبير من قائدي الدراجات النارية والشباب في أحد الشوارع بحي النزلة بجدة، وقيامهم بمضايقة قائدي السيارات العابرة.
وبدا في الفيديو الذي نشرته صحيفة “عين اليوم” تجول بعض قائدي الدراجات في الشارع وممارسة بعض الاستعراضات وإثارة الفوضى، فيما قام بعض الشباب المتجمهرين بتكرار فتح وإغلاق أبواب إحدى سيارات الأجرة، فيما حاول أحدهم تهشيم زجاج السيارة بـ”كريك” كان يحمله بيده، غير أن بعض الحاضرين حالوا دون ذلك.
يُذكر أن جدة كانت قد شهدت ممارسات مماثلة مؤخراً، آخرها اعتداء بعض قائدي الدبابات على رجل أمن، وقيام أحدهم بدهسه خلال تأديته لواجبه بكورنيش جدة.
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