نفت إمارة منطقة مكة المكرمة، صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل، حول قبول أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل هدية عبارة عن 60 رأساً من الإبل من مواطن ثمانيني.
وأصدرت الإمارة بياناً توضيحياً قالت فيه: “بالإشارة إلى ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل عن إهداء رجل ثمانيني ٦٠ رأسا من الإبل للأمير خالد الفيصل خلال زيارة سموه لإحدى محافظات شرق المنطقة، فإن الإمارة توضح بأن الأمير خالد الفيصل لم يقبل طلب الرجل الذي أهدى إليه الإبل”.
وأضاف البيان بأن الأمير خالد الفيصل رد على هدية الرجل بالقول: “مقبولة وموفورة”، مبيناً أن هذا يعني عند أهل القبائل أني قبلتها منك وأردها إليك، وهو أسلوب رد للهدية بطريقة ألطف من الرفض”، بحسب البيان.
وكان مقطع فيديو أظهر مواطناً يهدي أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل 60 رأساً من الإبل الحمر، ولم يتضح حينها كيف تعامل الأمير مع الهدية.
📍توضيح #إمارة_مكة
مايتم تداوله في مواقع التواصل..
عن قبول #أمير_مكة لهدية ٦٠راسا من الابل
من رجل ثمانيني غير صحيحhttps://t.co/oV2J9um3ot
⬇️ pic.twitter.com/Hx7k0teyZi
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٢٨ أبريل، ٢٠١٧
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