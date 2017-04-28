أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن دور الحكومة بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية انتهى، وأن الدولة بانتظار رأي البرلمان والقضاء، مشدداً على احترامه لحكم المحكمة.
وخلال حضوره جلسة “اسأل الرئيس”، المنعقدة على هامش المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسماعيلية أمس الخميس، تلقى سؤالاً حول موقف الحكومة حال قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان الاتفاقية، فرد مازحاً: “دا احنا لسه راجعين”، في إشارة لزيارته الأخيرة إلى المملكة.
وأوضح السيسي أنه عند إبرام الاتفاقية مع الجانب السعودي، تم الاتفاق على أن تبذل اللجان الفنية دورها، بينما تأخذ الإجراءات الدستورية والتصديق على الاتفاقية مجراها الطبيعي وفق قوانين الدولة، مؤكداً أن الجانب السعودي وافق على ذلك.
وأضاف أنه “كسلطة تنفيذية عملنا دورنا، وفيه مؤسسات أخرى في الدولة مثل القضاء والبرلمان لابد أن نحترمها، ونحترم حكم المحكمة”.
يشار إلى أن المملكة ومصر وقَّعتا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في أبريل 2016، وتتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وذلك قبل أن تبطل محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا الاتفاقية، ثم تقرَّها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ليُرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، المقرر أن تنظره خلال الأيام المقبلة.
وفق “أخبار 24”.
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