قُتل مواطن واختُطف آخر إثر هجوم مسلحين على استراحة داخل أحد المزارع بمدينة سيهات بمحافظة القطيف، فجر اليوم الجمعة.
وقال الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إنه عند الساعة 5:15 فجراً، باشرت دوريات الأمن ومركز الشرطة بسيهات بلاغاً عن تعرض مواطنين لاعتداء من خمسة أشخاص مقنَّعين ومسلحين بأسلحة رشاشة، وذلك أثناء تواجدهم باستراحة خاصة عائدة لأحدهم داخل إحدى المزارع بسيهات.
وأضاف أن الحادث أسفر عن اختطاف أحدهم تحت تهديد السلاح، فيما وُجدت مركبته متوقفة في وضع التشغيل بالقرب من بوابة الاستراحة وبداخلها شخص آخر متوفى نتيجة تعرضه لإطلاق نار.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا زالت إجراءات الضبط الجنائي وجمع المعلومات والتحريات قائمة لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد دوافعها والمتورطين فيها، ومعرفة مصير الشخص المفقود.
وكان نشطاء ومغردون في موقع “تويتر” قد أشاروا إلى أن المقتول والمخطوف يعملان في جهة أمنية، إلا أنه لم ترد معلومات مؤكدة بهذا الخصوص.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج