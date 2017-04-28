أطلقت وزارة التعليم مسابقة الفصل المثالي والذي يهدف إلى عدم تغيب طالبات الصف خلال الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول وقد فاز بها خمسة مدارس (بنات)على مستوى محافظة الخرج وكان فصل سادس /أ من مدرسة الابناء الابتدائية أحدى المدارس الفائزة بها فقد تم تكريمهن من قبل رئيسة قسم نشاط الطالبات بإدارة التعليم في الخرج ا/ امل الرويبعه والتي بدورها اثنت وشكرت إدارة المدرسه ومنسوباتها وحضورمشرفة النشاط ا/ طرفه المسعود.
كما تم تكريم قائدة المدرسة ا/هدى الحربي ورائدة الصف ا/حصه العثمان وتم ذلك أمام امهات بعض الطالبات الحاضرات للمحاضر التي ألقيت من قبل مسئولة التوعيه ا/مها ال زرعه .
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تكريم الفصل المثالي في مدرسة الابناء الابتدائية للبنات باسكان المصانع العسكرية
تكريم الفصل المثالي في مدرسة الابناء الابتدائية للبنات باسكان المصانع العسكرية
الخرج اليوم :-
أطلقت وزارة التعليم مسابقة الفصل المثالي والذي يهدف إلى عدم تغيب طالبات الصف خلال الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول وقد فاز بها خمسة مدارس (بنات)على مستوى محافظة الخرج وكان فصل سادس /أ من مدرسة الابناء الابتدائية أحدى المدارس الفائزة بها فقد تم تكريمهن من قبل رئيسة قسم نشاط الطالبات بإدارة التعليم في الخرج ا/ امل الرويبعه والتي بدورها اثنت وشكرت إدارة المدرسه ومنسوباتها وحضورمشرفة النشاط ا/ طرفه المسعود.
أطلقت وزارة التعليم مسابقة الفصل المثالي والذي يهدف إلى عدم تغيب طالبات الصف خلال الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول وقد فاز بها خمسة مدارس (بنات)على مستوى محافظة الخرج وكان فصل سادس /أ من مدرسة الابناء الابتدائية أحدى المدارس الفائزة بها فقد تم تكريمهن من قبل رئيسة قسم نشاط الطالبات بإدارة التعليم في الخرج ا/ امل الرويبعه والتي بدورها اثنت وشكرت إدارة المدرسه ومنسوباتها وحضورمشرفة النشاط ا/ طرفه المسعود.
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