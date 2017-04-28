احتفلت متوسطة أبي دجانة بتكريم طلابها المتميزين في الإذاعة المدرسية وذلك في دورتها الثانية والتي شهدت منافسة وإبداعات وأفكار طلابية في مجالات شتى, وقد أضفت المنافسة في الحصول على كأس الدورة حماس الطلاب مما ساهم في تقديم برامج متميزة ورسائل تربوية وتعليمية بأساليب مختلفة وقدمت نماذج ومواهب طلابية تم توظيفها من خلال الإذاعة, وتسعى متوسطة أبي دجانة إلى إعادة توظيف دور الإذاعة المدرسية كداعم لاكتشاف المواهب والمبدعين .
وقد حصل على المركز الأول من صف أولى متوسط فصل ١/٢بريادة الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد المسيليم وقد حصل على المركز الأول من صف ثاني متوسط فصل ٢/٢ بريادة الأستاذ / علي عائض القحطاني وقد حصل على المركز الأول من صف ثالث متوسط فصل ٣/٣ بريادة الأستاذ / يحيى علي حمدي وقدم الجوائز للطلاب القائد التربوي / عبدالله بن ناصر التميمي وقد تم تقديم الشكر للأستاذ / عبدالعزيز بن محمد الغامدي والأستاذ / فهد بن أحمد المهيني القائمين على تقييم الإذاعة الصباحية.
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