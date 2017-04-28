ينظم مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم معارض منتجون إيفنت الربيع يوم الاحد إلى يوم الخميس الموافق ٤-٨/ ١٠/ ١٤٣٨هـ بمقر المركز بطريق الخالدية مقابل مرور الدلم الجديد ، من الساعة ٤ و حتى الساعة ٧ مساءاً .
ينظم مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم معارض منتجون إيفنت الربيع يوم الاحد إلى يوم الخميس الموافق ٤-٨/ ١٠/ ١٤٣٨هـ بمقر المركز بطريق الخالدية مقابل مرور الدلم الجديد ، من الساعة ٤ و حتى الساعة ٧ مساءاً .
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