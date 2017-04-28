علمت مصادر أن رئيس اتحادٍ كروي ضمن الأسماء التي قدمت إدارة نادي الهلال ضدها شكاوى رسمية، إضافة إلى عدد من الإعلاميين الذين سبق لهم الإساءة للنادي وجماهيره، وذلك في سعي من إدارة النادي لحفظ حقوق كل المنتسبين للنادي من مسؤولين ولاعبين وجماهير، وأكد المصدر بأن الإدارة القانونية تبذل جهوداً كبيرة في حصر كل الإساءات أو الاتهامات، وتقدم حلولاً قبل أخذ القضايا مسارها الرسمي والقانوني، إذ إن الاعتذار في بعض الحالات يعد أمراً مقبولاً قبل الشروع في التفاصيل الرسمية، كان آخرها الاعتذار الذي وصل بشكل رسمي للاعب خالد شراحيلي داخل مقر النادي.وفق “الرياض”.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
اليد الواحدة لا تصفق
د.هلال العسكر91 0
دعوة لتفعيل دور الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة #الدلم
د. هلال العسكر1736 0
الإلحاد مذهب فكري أم مشكلة نفسية !؟
خالد آل تركي2387 0
صامدون ام متخاذلون
أنس القاسم2576 0
مُحاربة الناجح ..
ثريا الحويطي2079 0
أشياء لا تعرفها عن نفسك
سعد بن سليمان الفريخ3647 0
الهلال يقاضي رئيس اتحاد كروي وإعلاميين لإساءتهم
لا يوجد وسوم
0 441
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884925182.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج