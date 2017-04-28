نفى مصدر هلالي الأنباء الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية انتقال مهاجم النصر نايف هزازي لصفوف “الزعيم” وقال: “كل ما يتردد هذه الأيام غير صحيح، اللاعب ليس من ضمن خيارات مسيري النادي كما يتردد، واسمه لم يطرح من قبل أي من مسؤولي الفريق، والمدرب الأرجنتيني رامون دياز هو من يحدد احتياجات الفريق والأسماء التي من الممكن أن تتفاوض معها الإدارة “الزرقاء” وملف التعاقدات بأكمله بيد المدرب بالتنسيق والتفاهم مع الإدارة بقيادة الأمير نواف بن سعد، وفي نهاية الموسم سيقدم المدرب تقريراً متكاملاً يتعلق بأداء اللاعبين وسيحدد الأسماء التي يمكن الاستغناء عنها وكذلك سيقرر احتياجات اللاعبين سواء على صعيد المراكز أو حتى الأسماء، لكن أؤكد أن اسم نايف هزازي لم يطرح من قريب ولا من بعيد وهو خارج الحسابات الهلالية تماماً”.
وتابع: “الحديث عن رحيل أو استقطاب أسماء بعينها لا يزال باكراً، لكن من المهم أن تتضح الصورة للجميع، خصوصاً أن الجماهير الهلالية اعتادت على أن يتم ربط اسم الهلال بانتقال الكثير من اللاعبين، ومعظم الأسماء التي يتم تداولها خارج اهتمامات مسؤولي الفريق الذي يسير بصورة مميزة وينافس على كأس خادم الحرمين الشريفين ووصل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ويتمتع باستقرار فني وإداري ويتسلح بعدد كبير من النجوم”.
وعن مصير اللاعبين المعارين لعدد من أندية “دوري جميل” قال: “بالنسبة للاعب الوسط عبدالكريم القحطاني فهو سيعود للهلال بعد انتهاء فترة إعارته من الرائد، أما بقية اللاعبين فلا يمكن الحديث عن عودتهم من عدمها وسيتحدد ذلك في نهاية الموسم”.وفق “الرياض”.
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