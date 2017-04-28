علمت مصادر أن الكابتن حمد الصنيع يعد المرشح الأبرز لشغل كرسي رئاسة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتأتي هذه الترشيحات بعد تواصل غياب عبدالله البرقان عن حضور الجلسات للمرة الثانية؛ دون تقديم أي مبررات مقنعة.
وسبق وأعتذر الدكتور خالد المقرن، على الجلوس في الكرسي الأكثر جدلاً منذ تعيين عادل عزت رئيساً لاتحاد الكرة، بعد توليه المهمة لـ72ساعة.
وبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم في البحث عن رئيساً للجنة، بعد استقالة رئيسها طارق التويجري، وأعضائها معيض الشهري ومقبل العيدان؛ وذلك احتجاجا على تدخل مجلس الإدارة في قرارات عقوبة لاعب النصر عوض خميس.
ومنحت القرارات الأخيرة لاتحاد الكرة الشارع الرياضي أملاً في عدم قدرة مراكز القوى في بعض الاندية على التأثير في إدارة اللعبة الأبرز في السعودية.
ويعزز هذا التوجه رسالة محمد ال الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، باستقلالية كاملة لاتحاد الكرة، وعدم السماح لأي طرف بالتدخل في سياسة عمله.وفق “عين اليوم”.
وسيسأهم توجه آل الشيخ في إكتساب مزيد من القوة في التعامل مع القضايا المقبلة لعادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهما كان حجم الأندية أو قاعدتها الجماهيرية.
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