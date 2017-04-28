كشف ياسر القحطاني، قائد فريق الهلال، عن عودة للملاعب قبل مباراة النصر في ختام مباريات دوري جميل.
مشيراً إلى أن برنامجه التأهيلي يسير وفق ماهو مخطط له، وستكون عودته للتدريبات الجماعية في اليومين التاليين لمباراة الوحدة المقبلة.
وقال بإذن الله سأصل للجاهزية قبل مباراة الديربي أمام النصر الخميس المقبل، التي سيحدد الجهاز الفني لاحقاً إمكانية مشاركتي بها، وتعني هذه المباراة لنا الكثير بحكم أننا سنتوج فيها بلقب الدوري”.
من جانب آخر، حدد زميله الدولي السوري عمر خريبين مران الأحد المقبل موعداً لعودته للتدريبات الجماعية بعد تعافيه بشكل كامل من كدمة الركبة التي لحقت به في المباراة الآسيوية الأخيرةمع بيروزي الإيراني، وأضاف في حديثه الخاص لـ”عين اليوم” : إن شاء الله أكون مشارك في مباراة التتويج “.
يشار إلى أن الجهاز الفني في الهلال أراح اللاعبين أسامة هوساوي ومحمد البريك عن مباراة الوحدة في الجولة الـ25 من دوري جميل، لينضموا للموقوف نواف العابد والمصابين “ياسر القحطاني، عمر خربين، سالم الدوسري، ياسر الشهراني”، على أن تضم القائمة المغادرة إلى مكة مساء غداً الجمعة عدداً من الأسماء الشابة .
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