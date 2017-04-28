واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته للمباراة المقبلة أمام الشباب، والتي تقام على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين، وتواجد في التدريبات النصراوية أدري كوستر مساعد مدرب منتخبنا الوطني الأول ورولمدرب اللياقة، حيث اجتمعا مع مدرب النصر باتريس كارتيرون كما أنهم التقوا باللاعبين.
وعلى صعيد متصل، تواجد في العيادة الطبية كل من إبراهيم غالب ومحمد عيد وعبدالله العنزي حيث خضعوا لجلسات علاجية .
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