قال مصدر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن تفتيش نزيلات مؤسسة رعاية الفتيات أمر إلزامي، وذلك لارتكابهن مخالفات شرعية، مبيناً أن ما أثارته إحدى الموظفات حول وجود تجاوزات بالمؤسسة سببه خلاف شخصي بينها وبين مديرة الدار.
وأوضح المصدر أن المؤسسة تستقبل نزيلات ارتكبن مخالفات شرعية، تصنف ضمن جرائم القتل، وترويج المخدرات، إضافة لقضايا علاقات غير شرعية، لذا من الطبيعي أن يتم تفتيشهن.
وأضاف أن الموظفة التي أثارت القضية في الإعلام لديها خلاف شخصي مع مديرة المؤسسة التي تعد من أنجح القياديات في هذا المجال، مضيفاً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن التحقيقات التي تتم حالياً حول الأمر ستكشف الحقائق كاملة.
من جهتها، قالت المشرفة على المؤسسة بالرياض هيلة المكيرش إن إجراءات المحاسبة النظامية التي تم اتخاذها ضد الموظفة لتأخرها عن الدوام وإهمالها عملها هو ما أثار حفيظتها، مبينة أن الموظفة أساءت لنفسها بالدرجة الأولى.
يذكر أن الوزارة كانت قد كلفت لجنة لإجراء تحقيق موسع للتأكد من صحة ما أثارته الموظفة حول تصرفات غير أخلاقية وغير إنسانية ترتكب بحق نزيلات دار الفتيات بالرياض، كما أكدت لجنة حقوق الإنسان مباشرتها للتحقيق حول الأمر.
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