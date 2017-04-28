وثَّق مقطع فيديو لحظة إزالة مبنى مكوّن من ستة طوابق يطل على طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة، أثناء مرور السيارات به بشكل مفاجئ؛ ما أدى لتوقف حركة السير بالطريق.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة سلامة اللهيبي أن إزالة المبنى تأتي ضمن مشروع توسعة طريق الملك عبدالعزيز، مؤكداً أنه تم اتخاذ جميع وسائل السلامة والاحتياطات اللازمة عند إزالته.
وأضاف وفقاً لـ”العربية.نت” أنه تم إيقاف جميع المسارات بالتعاون مع المرور والدفاع المدني وإخلاء جميع الساحات الخلفية لإسقاط المبنى.
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