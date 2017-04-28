نوه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي بالأوامر والتوجيهات الملكية التي صدرت مؤخراً وحملت في طياتها خيرات ومصالح لابناء المملكة كافة.
وقال: صدر الأمر الملكي الكريم بإعادة جميع البدلات والمكافأت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين جاء حرصاً على رفاهية الموظف وتهيئة أسباب المعيشة الكريمة له، كما صدر الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهرين للمجاهدين في سبيل الله من المشاركين الفعليين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من منسوبي وزارت الدفاع والحرس الوطني والداخلية ورئاسة الاستخبارات العامة تقديراً لجهودهم في حماية الدين والوطن والسعي في استقرار أمن المنطقة.
وتابع: كما جاء التوجيه الملكي الكريم بتقديم الاختبارات لجميع طلاب مراحل التعليم العالي والعام قبل شهر رمضان مراعاة لظروف الطلاب والطالبات، كما صدرت الأوامر الملكية الكريمة بتعيين عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء أمراء للمناطق ونواب لأمرائها وامتازت بضح دماء شابة جديدة تشكل نواة لقادة المستقبل من أبناء الاسرة المالكة -حفظهم الله-، كما صدرت الأوامر الملكية الكريمة بتعيين عدد من اصحاب السمو والمعالي في مناصب قيادية عسكرية ووزارية واستشارية وإدارية ممن عرفوا بالكفاءة والحنكة، كما صدر التوجيه الملكي الكريم بإنشاء مركز الأمن الوطني المرتبط تنظيميًا بالديوان الملكي، كماتضمنت إحدى الأوامر الملكية تفعيلاً لنظام محاكمة الوزراء الصادر من سنة ١٣٨٠ لأول مرة في سابقة تحسب لملك الحزم والحسم -حفظه الله-، ولقد جاءت هذه الأوامر والتوجيهات الملكية الكريمة تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، وتدل على حرص القيادة الرشيدة على النهوض بالبلاد والعباد الى الرقي والنجاح.
وقد سأل الله الشيخ الخالدي التوفيق والصلاح وطول العمر على الطاعة لولي الأمر ووالد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله-.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج