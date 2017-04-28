اختتمت الخميس 1/8/1438هـ فعاليات الملتقى الثقافي الأول الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب في رحاب جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز برعاية مدير الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد .
وقد هدف الملتقى إلى رفع روح التنافس العلمي والبحث واستخراج المواهب والطاقات العلمية والمهارات البحثية لدى طلاب جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز ، وذلك من خلال المحاور المتنوعة والمسابقات التي شملها الملتقى؛ حيث شمل الملتقى مسابقات علمية وثقافية تشتمل على عدّة محاور من الأبحاث الصحية، والأبحاث الأساسية، والهندسية، والإنسانية والاجتماعية، ومسابقة شاعر الجامعة، ومسابقة الإلقاء والخطابة، ومسابقة الأفلام التوعوية.
وقد تمّ تحكيم المشاركات عن طريق مجموعة من المحكمين المختصين في المحاور السابقة، كما رصدت عمادة شؤون الطلاب جوائز مالية قيمة، للفائزين في هذا الملتقى.
بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب: زياد عمر دين من كلية إدارة الأعمال بالخرج , بعد ذلك كلمة الطلاب المشاركين بفعاليات الملتقى ألقاها نيابة عنهم الطالب/ عايض القحطاني من كلية طب الأسنان.
ثمّ قدم عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب الشكرة كلمة رحب فيها بمدير الجامعة المكلف وبوكلاء الجامعة والحضور الكرام, ومن ثم استعرض مراحل عمل الملتقى وأعداد الأعمال والأبحاث المشاركة في فعاليات ومسابقة الملتقى التي استقبلتها العمادة وآلية فرزها وتحكيمها, وفي نهاية كلمته قدم الدكتور ثلاب شُكره لإدارة الجامعة لدعمها المستمر لعمادة شؤون الطلاب لإنجاح برامج وفعاليات العمادة ومساندتها لتقديم أفضل الخدمات الطلاب والطالبات.
بعد ذلك شاهد الحضور فلمًا وثائقيًّا لمحاور الملتقى وأعماله ومراحل التحكيم العلني لجميع المشاركات.
ومن جانبه قدّم مدير الجامعة الأستاذ الدكتور الحامد في بداية كلمته التهنئة لمعالي نائب وزير التعليم ومدير الجامعة السابق الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي على الثقة الملكية بتعيينه نائباً لوزير التعليم, كما قدم شكره على ما قدمه لجامعة الأمير سطام من بداية نشأتها حتى وقتنا الحالي مما كان له الأثر الواضح في نموها وازدهارها.
عقب ذلك الدكتور الحامد بالملتقى وما يحتويه من محاور ومسابقات متنوعة شاملة, حيث أكّد على أهمية استمرار عمادة شؤون الطلاب في إقامته وتحفيز الطلاب للمشاركة به لتقوية مداركهم وإحياء روح التنافس بينهم.
كما ذكر في بداية كلمته
بعد ذلك كرم أ.د الحامد المشاركين في تحكيم الأبحاث في كافة محاور ومسابقات الملتقى، والإعلان عن الفائزين في محاوره.
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