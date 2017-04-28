افتتحت بطولة الجوهرة الاولى مساء الامس الخميس على مجمع الجوهرة الرياضية بالخرج وسط حضور عدة من الشخصيات الرياضية بالمحافظة و الجماهير ، شهد الحضور حضور نائب رئيس هيئة أعضاء شرف الكوكب سابقا الاستاذ خالد الحميد و لاعب النصر سابقا ابراهيم الحمود و الإعلامي احمد مشافي و رئيس إدارة نادي السلمية محمد المسعود و الإعلامي مازن العسرج و مالك أكاديمية إسباير الرياضية الاستاذ سلطان الدوسري .
في حساب المجموعة الاولى نجح ميلان في نيل النقاط الثلاث في افتتاح الجولة الاولى على حساب فلومينينسي عندما كسبه بنتيجة ” ١-٠ “سجل لميلان عبداللطيف الرميلي الذي نال نجومية المباراة .
في المجموعة الثانية تعادل الحله و المملكة إيجابي بهدف لهدف في لقاء حمل النديه طوال مجرياته سجل الحله أولا بالدقيقة ” ١٧ ” من الشوط الثاني ليعدل سريعا المملكة بالدقيقة ” ١٩ ” ليخرج الفريقين بنقطة وحيده .
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