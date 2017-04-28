تغيب المسن أحمد محمد عبدالله عسيري عن منزله بقرية الصوالحة بمحافظة عسير منذ أكثر من عام، فيما ناشد أبناؤه مساعدتهم للاستدلال عليه وإبلاغهم حال توفر أية معلومات عنه.
وقال ابنه محمد وفقاً لـ”عكاظ” إن والده خرج من المنزل في غفلة من الأسرة عند الحادية عشرة من صباح يوم الـ 18 من جمادى الآخرة 1437هـ، ولا علم لهم إن كان متوفى أم على قيد الحياة، مشيراً إلى أنه مصاب بالزهايمر وطاعن في السن.
وأضاف أنه وإخوانه بحثوا عن والدهم في محايل عسير وأبها وجازان والقنفذة والباحة دون جدوى، كما قاموا بالبحث عنه في مكة وجدة، داعياً كل مَن يعرف شيئاً عنه لإبلاغ أقرب مركز شرطة أو الاتصال على الرقم 0501290500 .
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