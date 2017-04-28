سجلت التحقيقات التي أجرتها هيئة التحقيق والادعاء العام في واقعة مقتل رجل الأعمال أحمد العمودي اعترافات جديدة من القاتل؛ حيث أوضح أنه قد أوهم المجني عليه بأنه سوف يرقيه الرقية الشرعية، واتخذ ذلك حيلة لتنفيذ جريمته.
وأوضحت مصادر، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن المتهم اعترف خلال التحقيقات بجريمته، وأنه استغل الرقية الشرعية لخداع القاتل وتكبيل يديه وقدميه ومن ثم خنقه وسرقة 11 مليون ريال، والهروب بها من المكان، لافتةً إلى أن هيئة التحقيق اعتبرت الشخص الآخر الذي احتفظ بالمبلغ المسروق شريكاً في الجريمة رغم عدم علمه بها.
وذكرت المصادر أن تقرير الطب الشرعي لجثمان القتيل استبعد فرضية قتله بالسم أو السلاح، مبينةً أن الهيئة أجرت تحقيقات موسعة في القضية عقب تسلمها التقرير الطبي مع مقربين من العمودي، ومن بينهم زوجته صاحبة الجنسية المغربية، عقب عودتها إلى المملكة بعد مقتله.
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