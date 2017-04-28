كشفت الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية عن التأثيرات المتوقعة لتوطين قطاع تأجير السيارات على سوق العمل خلال الفترة المقبلة، لافتةً إلى أن التوطين سيسهم في توفير فرص عمل للمواطنين وخفض البطالة وتقليل عدد الشركات والفروع الخاصة بها في السوق.
وأوضح رئيس لجنة النقل بالغرفة بندر الجابري، حسبما أوردت صحيفة “الوطن”، أن توطين قطاع تأجير السيارات سيقلص فروع شركات القطاع بنسبة 50 %؛ بسبب ارتفاع تكلفة الموظف السعودي عن الأجنبي، وتوجه الشركات العاملة بالمجال إلى الاندماج فيما بينها، وكذلك خروج الشركات الصغيرة من السوق.
ولفت إلى أن غالبية شركات تأجير السيارات اتجهت نحو توظيف المواطنين مؤخراً في مراكز الاستقبال، مع احتفاظها بالأجانب في خدمات تسليم العملاء السيارات، موضحاً أن هناك قرابة 1400 ترخيص لشركات تأجير السيارات بالسوق، غير أن أعدادها ستنخفض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
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