أهدى مواطن ثمانيني الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، 60 رأساً من الإبل “الحمر”، كاشفاً عن ذكريات كانت تجمعه بالملك المؤسس عبدالعزيز ونجله الملك فيصل.
والتقى الشيخ شلاح بن شلواح العتيبي (80 عاماً) بالأمير خالد الفيصل، لافتاً إلى أن لقاءه بالأمير خالد الفيصل لم يكن عادياً؛ حيث إنه التقى بالملك عبدالعزيز والملك فيصل في نفس المكان قبل 7 عقود.
وأوضح، وفقاً لـ “هافينغتون بوست”، أنه رحّب بالأمير خالد الفيصل بقوله: “وقلت أهلاً بك في مدينة أبيك وجدك المؤسس الملك عبدالعزيز، وهذه هي سلالة الإبل التي خصصها والدي لهما، فقد نَمَت وتكاثرت حتى بلغت 60 رأساً من الإبل (الحمر).. أهديها لك”.
وأبان الشيخ العتيبي أن والده كان صديقًا للملك عبدالعزيز ونجله الملك الفيصل، مشيراً إلى أنه كان صغيراً حينذاك، مؤكداً أنه ما زال يتذكر أنهما كانا يزوران والده ويشربان من لبن هذه النوق، وكانا يمكثان هنا للتنزه والصيد.
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